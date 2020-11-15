Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1291
ALTIN
465.487
DOLAR
7.6523
STERLİN
10.1762
EURO
9.0460
'Maça çıkmadan maç kaybedilmez'
Son Dakika
'Maça çıkmadan maç kaybedilmez'
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
Son Dakika
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
Fed Başkanı en büyük endişesini açıkladı
Son Dakika
Fed Başkanı en büyük endişesini...
Seçim sandıkları çiçek açtı
Son Dakika
Seçim sandıkları çiçek açtı

Yaşlı kadın, elleri ve ayakları bağlı halde evinde ölü bulundu

ORDU'nun Korgan ilçesinde yaşayan Makbule Sarı (74), evinde elleri ve ayakları iple bağlanmış çarşafa sarılı halde ölü bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2020 Pazar 10:02
0 Okunma
Yaşlı kadın, elleri ve ayakları bağlı halde evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar Mustafa Bilgi'nin de Sarı'ya ulaşamaması üzerine durum polise bildirildi. Makbule Sarı'nın evine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ekipleri, yaşlı kadını çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Yapılan incelemede Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Makbule Sarı'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Evde para ve değerli eşyaların çalındığını tespit eden polis ekipleri, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduKadınCinayetMakbule Sarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmaniye’de feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
Osmaniye’de feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
Poligonda çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı
Poligonda çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı
Çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans