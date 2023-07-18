Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever başkanlığındaki askeri heyet, temaslarda bulunmak üzere Astana’ya geldi.

Avsever, Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov ile bir araya geldi. Toplantıya, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Marat Husainov ve Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da katıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki askeri eğitim, muharebe eğitimi ve barışı koruma alanlarındaki ilişkilerin mevcut durumu ve askeri teknik işbirliği alanında sağlanan anlaşmaların uygulanması konuları ele alındı.

AA