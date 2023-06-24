Ankara

Hindistan basınına göre, GE ve Hindistan'ın "Hindustan Aeronautics Ltd (HAL)" şirketi, Hindistan Hava Kuvvetleri Avcı Savaş Uçağı "Tejas Mk2" için ortaklaşa savaş uçağı motorları üretmek amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

GE'den yapılan açıklamada , anlaşmanın, GE'nin F414 motorlarının, Hindistan'da potansiyel ortak üretimini kapsadığı ve firmanın gerekli ihracat iznini almak için ABD hükümeti ile çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mutabakat anlaşmasının, Hindistan ve Amerika arasındaki "savunma işbirliğinin" güçlendirilmesi için önemli olduğuna işaret edildi.

Söz konusu açıklama, Hindistan Başbakanı Modi'nin ABD ziyareti sırasında geldi.

GE; motorlar, havacılık sektöründe elektronik sistemler, hizmetler, mühendislik, imalat ve yerel kaynak bulma gibi alanlarda 40 yıldan fazla süredir Hindistan'da faaliyet gösteriyor.

AA