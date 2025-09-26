DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen Otonom Dron Sürü Sistemi, yapay zeka tabanlı kolektif uçuş kabiliyeti, modüler mimari ve gelişmiş görev paylaşımı özellikleriyle hava operasyonlarında yeni nesil bir yaklaşım ortaya koyuyor. Sistem, çoklu insansız hava aracının tek bir organizma gibi hareket etmesini sağlayan sürü zekası yaklaşımı üzerine tasarlandı.

Mikro ve hafif sınıf İHA'larda entegrasyonu tamamlanan ve uçuş testleri gerçekleştirilen, platformdan bağımsız geliştirilen teknoloji, farklı tip ve sınıftaki hava araçlarına sürü yeteneğinin kazandırılmasına olanak tanıyor.

Komuta ve kontrol kabiliyeti, görev başlangıcı ve yönetiminin "yer kontrol istasyonu" üzerinden yürütülmesine dayanan sistemde, esnek iletişim mimarisi ve mesh tabanlı haberleşme protokolü sayesinde görev parametreleri sürüye otonom olarak dağıtılabiliyor ve sürekli veri paylaşımı sağlanabiliyor. Otonomi ve yapay zeka entegrasyonu ile sürüdeki her araç çevresel faktörlere göre rota ve görevini optimize edebiliyor, arıza veya kayıp durumunda görevler kalan unsurlara otomatik olarak devredilebiliyor.

Uçuş ve formasyon kabiliyeti kapsamında, koordineli kalkış ve iniş senaryoları destekleniyor. V formasyonu ile koordineli saldırı, çizgi formasyonu ile geniş alan taraması, kare formasyonu ile kritik unsur koruması ve çember formasyonu ile 360 derece çok yönlü saldırı senaryoları gerçek zamanlı olarak uygulanabiliyor. Ayrıca sistem, görev ihtiyaçlarına bağlı olarak alt sürülere ayrılabiliyor, keşif/istihbarat ve saldırı/angajman grupları otonom şekilde görev alabiliyor.

Farklı görevler için etkin çözüm

Sensör ve faydalı yük entegrasyonu çerçevesinde elektro-optik/kızılötesi sensörler ile hedef tespiti ve takibi yapılabiliyor, çoklu hedef tespitinde görev paylaşımı sağlanarak eşzamanlı angajman gerçekleştirilebiliyor. Radar, elektro-optik/kızılötesi keşif sistemleri ve elektronik harp birimleriyle entegrasyon kabiliyeti, sistemin müşterek hava savunma görevlerinde de kullanılmasına imkan tanıyor.

Hedefe yaklaşma ve angajman aşamasında araçlar, mesh haberleşme üzerinden rota bilgilerini senkronize ediyor, terminal dalış manevrası çarpışma önleme algoritmalarıyla güvenli şekilde yapılıyor ve saldırı, destek, gözetleme rollerinde dinamik görev paylaşımı sağlanıyor.

Sistem mimarisi, modüler yapısı sayesinde küçük ölçekli sürülerden yüzlerce araca kadar genişleyebiliyor. Açık mimari ile farklı İHA tipleri aynı sürü içinde görev yapabiliyor, haberleşme kaybı veya elektronik harp ortamında sürü kendi kendini yeniden organize edebiliyor.

Bu yetenekler sayesinde Otonom Drone Sürü Sistemi, savunma alanında koordineli saldırı, keşif ve lojistik görevlerde, güvenlik alanında sınır gözetleme ve kritik altyapı korumada, sivil uygulamalarda ise afet yönetimi, arama-kurtarma ve geniş alan taramasında etkin bir çözüm sunuyor.

Sahada yetenekleri kanıtlandı

Sürü dron çalışmaları, yalnızca laboratuvar veya simülasyon ortamlarında değil, sahada gerçekleştirilen fiili uçuşlarla da kanıtlandı. Operasyonel test seviyesinde yürütülen bu çalışmalar, sistemin görev icrasına uygunluğunu doğrudan sahada gösterdi.

Test ortamında çoklu sürü formasyonları denendi, ayrıca sürü halinde hedefe saldırı dalış testleri başarıyla uygulandı. Sistem operasyonel ortama yakın koşullarda entegre edilerek test edildi ve işlevselliği doğrulandı.

Bundan sonraki aşamada, sürü zekasının DASAL ürün gamındaki tüm İHA platformlarına uygulanması ve farklı görev konseptleri için ölçeklendirilmesi planlanıyor. Sistem, halihazırda sipariş alınması durumunda operasyonel kullanıma uygun seviyeye ulaştı.