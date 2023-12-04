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Faruk Can Genç 6. haftada 3-1 yenildikleri Ankara Keçiörengücü ile 14. haftada 3-0 kaybettikleri Göztepe karşılaşmasında, Mehmet Keskin 9. haftada 1-0 yenildikleri Boluspor maçında, Kadir Seven ise 13. haftada 4-1 mağlup oldukları Kocaelispor maçında kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Bellingham'ın bir sonraki "Altın Çocuk" ödülü adayı Arda Güler

Bellingham'ın bir sonraki "Altın Çocuk" ödülü adayı Arda Güler

Karadeniz ekibinde bu gollerin 4'ü kendi oyuncularından geldi.

Geride kalan 14 haftada 2 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 23 gol gördü.

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