Van'da konuşlandırılan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Van Gölü'nde, güvenliği sağlama ve kaçakçılık olaylarını önlemenin yanı sıra üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini korumak için de çalışma yürütüyor.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bini aşkın insanın geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.

Av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden ve suyun tersine yüzen inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi ve satışının engellenmesi için hem karada hem de gölde önlemler alındı.

Önceki yıl Van Gölü'nde konuşlandırılan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de son teknolojiyle donatılan tekne ve botlarla göl yüzeyi ile akarsuların döküldüğü noktalarda kaçak avlanmayla mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gölde ve avlanmaya müsait akarsu yataklarında sürekli devriye atacak olan ekipler, balıkçı teknelerini kontrol edecek, termal ve gece görüş kameraları ile göç yolundaki balıkları korumaya çalışacak.

"Ekipler derelere bot indirerek buralarda da kaçak avcılığa müsaade etmiyor"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, AA muhabirine, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali için 15 Nisan'da av yasağı sürecinin başladığını söyledi.

Üç ay sürecek av yasağında inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi için ilgili kurumların hazırlıklarını tamamladığını belirten Demir, "İnci kefali yaşamını Van Gölü'nde sürdürür ama üremek için tatlı sulara göç eder. Bu nedenle kaçak avcılıkla mücadelenin yüzde 90'ı tatlı sularda geçiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de hem Van Gölü'nde hem de çaylar ve dereler gibi üremenin gerçekleştiği farklı alanlarda görev yapıyor. Kaçak avcılık yapan teknelerin derelere yakın bölgelere girmesi engelleniyor. Ekipler derelere bot indirerek buralarda kaçak avcılığa müsaade etmiyor." diye konuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin zaman zaman karada da kaçak acılıkla mücadele ettiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik ekiplerinin Van Gölü'nde olması, kaçak avcılıkla mücadele konusunda iyi bir avantaj. Geçen yıl özellikle sığ sularda, sazlıklarda, girilmesi zor olan bölgelerde büyük çaba harcadılar. İnşallah bu yıl da aynı mücadeleyle kaçak avcılığa müsaade edilmeyecek. Ekipler dronlarla havada kaçak avcıları izliyor. Göremediğimiz noktalarda yapılan kaçak avcılık dronlarla tespit edilebiliyor. Bu da kaçak avcılarla mücadeleye katkı sağlıyor. Bundan 10-15 yıl önce 17-18 santimetre olan inci kefalinin boyu, şu an 23-24 santimetre civarında. Balıkçılar önceden 20 milimetrelik ağlar kullanırken şu an 23-24 milimetre göz açığına sahip ağlar kullanıyor."

AA