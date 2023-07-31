HABER: Gurur Akosman

Cumartesi günü etkisini gösteren şiddetli fırtına Washington D.C. ve hemen komşu eyaleti olan Virginia’yı olumsuz etkiledi. Fırtına, bölgedeki ağaçları ve elektrik hatlarını yola düşürdü. Bazı ağaçların seyir halindeki arabaların üstüne düşmesi sonucu içindeki yolcular hastanelik oldular.

En az 200 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirtilen uzmanlar, şiddetli fırtınaya karşı acilen önlem alınması gerektiğini ve mümkünse dışarıya çıkılmamasını tavsiye ettiler. Ayrıca uzmanlar, insanların pencerelerden uzakta sağlam bir binaya sığınmalarının faydalı olacağını belirttiler.

Aslında fırtına sürpriz olmadı, Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgenin bazı kısımları için şiddetli bir fırtına uyarısı yayınlamış ve saatte 80 kilometre rüzgar konusunda uyarmıştı.

Şiddetli Fırtınada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güçlü fırtına sırasında evine şiddetle çarpan ağaç, Virginia’da bir kişinin ölümüne sebep oldu. 43 yaşında olduğu belirtilen adam, fırtınaya banyodayken yakalandı

Ulaşım Olumsuz etkilendi

Cumartesi etkisini gösteren fırtına, toplu taşıma ve uçuşlarda gecikmelere neden oldu. Washington-Cincinnati seferini yapan bir uçak üç saat rötar yaptı. Ayrıca, Metro ve tren sisteminin bazı kısımlarında hizmetin askıya alınmasıyla yolcular büyük zorluklar yaşadılar.

Washington D.C’ deki Ulusal Hayvanat Bahçesi Pazar Günü Kapalı Olacak

D.C’de bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi, cumartesi günkü şiddetli fırtınalar nedeniyle Pazar günü fırtına hasarı temizliği için kapalı olacağını duyurdu.