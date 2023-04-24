ANKARA AA- Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk savunma sanayinde önemli bir kilometre taşı. Aziz milletimize de bir bayram hediyesi. Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY'i uçurdu. Mühendislerimizin ellerine sağlık." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T625 GÖKBEY helikopteri, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 turboşaft motoruyla ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamlamış oldu.

TUSAŞ'ın özgün projesi konumundaki T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde sürdürülüyor.