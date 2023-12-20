Haber: Damla Oya Erman

Araştırmacılar, kompleksin Batı Göktürk dönemine (M.S. 6. ila 8. yüzyıl) ait olduğunu belirtiyor. Bu dönemde bölge, göçebe Türk halkları konfederasyonu tarafından iskan edilmişti.

Profesör Dr. Zainolla Samashev, yaptığı açıklamada, "Birleşik Göktürk Kağanlığı ikiye ayrıldıktan sonra, Batı Türkistan bölgesinde Büyük Türk Kağanlığı adı verilen bir devlet kuruldu. Bu politik birleşme sadece bozkır kabilelerini değil, aynı zamanda Sogdian ve Khwarezm bölgelerindeki yerleşik toplulukları da içeriyordu. Bu bağlamda, Batı Göktürk Devleti kültür ve sosyo-ekonomi açısından oldukça zengin bir ülkeydi" dedi.

Araştırmacılara göre, keşfedilen site Moğolistan dışında bulunan ilk Türk Kağanlığı kült kompleksi ve pre-İslam Türk Sanatı ile Batı Göktürk halkının kültür uygulamalarına yeni bir perspektif sunuyor.

Kompleks, muhtemelen Batı Göktürk kağanlarından birine adanmıştı ve kazı alanının doğu bölgesinde büyük bir türbe, bir tapınak, bir tören yolu, düzinelerce küçük ve orta boy kurgan, ve diğer yapıları içeriyordu.

Ayrıca, granit bir heykeli içeren bir heykel ve bir Göktürk Kağanı'nı tahtında otururken gösteren altın levha bir kemer tokası da ortaya çıktı.

Profesör Dr. Samashev, ortaya çıkan süslemenin Türk halkları ile bağlantılı bir edebi miras olduğunu belirterek, tokanın Ashina klanına olan ünlü soy bağını gösterdi. Ashina klanı, liderleri Bumin Kağan'ın Rouran Kağanlığı'na karşı ayaklanması ve ilk Türk Kağanlığı'nı kurmasıyla M.S. 6. yüzyılın ortalarında önem kazandı.