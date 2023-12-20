Haber: Mert Osman Erman

Başkent Kinşasa ve diğer şehirlerde birçok seçim bürosunda açılışları yaklaşık iki saat geç başlaması nedeniyle seçmenler uzun kuyruklarda bekledi.

Bu seçimin lojistik bir kabus olduğu kanıtlanan bir seçimde, oy pusulaları son dakikada teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi, 18 adayla yarışıyor. DR Kongo, yaklaşık olarak Fransa'nın dört katı büyüklüğünde, ancak temel altyapı eksikliğiyle dikkat çeker - hatta bazı ana şehirler arasında bile yol bağlantısı yoktur.

BM, Mısır ve komşu Kongo-Brazzaville, seçim malzemelerini uzak bölgelere taşımaya yardımcı oldu.

44 milyon kişi kayıtlı oy kullanma hakkına sahip, zenginliği bozulan mineral zengini doğuda kötüleşen güvensizlikle domine edilen bir kampanyanın ardından.

Kuzeydoğu şehri Bunia'da, şiddetten kaçan ve ev köylerine geri gidemeyen insanlar, bir oy kullanma istasyonuna saldırarak oylama makinelerini yok ettiler ve polis düzeni yeniden sağlandı.

Demokratik Kongo, şu anda birçok lityum bataryasının vazgeçilmez bir parçası olan kobaltın geniş rezervlerine sahiptir ve bu, fosil yakıtlardan arındırılmış bir geleç için temel olarak görülmektedir.

Tshisekedi'ye meydan okuyanlar arasında zengin maden magnatı Moïse Katumbi ve 2018'deki son seçimi kazandığına inanan eski petrol yöneticisi Martin Fayulu da bulunuyor. Bu sonuç, birkaç uluslararası gözlemci tarafından sorgulanan seçimin ardından ülkenin tarihindeki ilk kez güç transferi oldu ve ülkenin köşeyi döndüğüne dair bir umut kaynağı oldu.

Bu sefer, Güney Afrika ve eski sömürge gücü Belçika dahil olmak üzere beş başka ülkede yaşayan Kongo vatandaşları ilk kez oy kullanabilecek.

Yine en fazla oy alan aday kazanacak. Tshisekedi'ye karşı olan çok sayıda meydan okuyucu, muhalefet desteğini bölebileceğinden, bu durum onun avantajına işleyebilir.

Seçmenler ayrıca bu devasa ülkede (batıdan doğuya yaklaşık 2.000 km uzunluğunda) parlamento, bölgesel ve belediye temsilcilerini seçiyorlar.

175.000'den fazla oy kullanma kabini bulunuyor. Seçim komitesi, zayıf ulaşım ağı nedeniyle iki ay önce BM barış güçlerinin yardımıyla uzak bölgelere oy malzemesi teslim etmeye başladı.

Doğuda, güvenlik durumu seçim öncesini domine etti.

Çeşitli silahlı gruplar, ülkenin geniş maden zenginliklerinin bulunduğu bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

Birleşmiş Milletler barış gücü, Doğu Afrika bölgesel birlik kuvveti ve Kongo askerleri varlıkları şiddeti bastırmadı, bu da yaklaşık yedi milyon kişinin evlerinden kaçmasına neden oldu. Bu kişilerden birçoğu, eleştirilen kaotik bir kayıt sürecinde oy kullanamadı.

İlginç bir şekilde, seçim öncesinde siyasi şiddet de endişe kaynağı oldu.

Oylama öncesinde Avrupa Birliği, "son birkaç gündür süregelen nefret söylemi, şiddet ve olaylardan endişe duyduğunu" söyledi. Bazı ölümcül olaylar yaşandı ve bu da Katumbi'nin kampanyasını kısa süreliğine askıya almasına neden oldu.

Anketler yerel saatle 06:00'da (Goma'da 04:00 GMT; Kinşasa'da 05:00 GMT) açıldı ve oy verme 11 saat boyunca devam edecek. Seçim komitesi, geçici sonuçları 31 Aralık'ta açıklamayı planlıyor.