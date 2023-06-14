Çankırı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Arslan Spor Kulübü tarafından Erasmus Plus kapsamında yürütülen "Gönüllülük Projesi" çerçevesinde yaklaşık 6 ay önce Rusya'dan Çankırı'ya gelen 4 genç, sporculara çeşitli spor aktiviteleri ile dil kursu veriyor.

Ziyaretlerle Türkiye'nin tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olan gönüllüler, Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Rusya'dan gelen gönüllüler arasında bulunan Anna Arkhipova ve Olga Karakozova'nın dikkatini, Çankırı Tarihi Çivitçioğlu Medresesi'ni ziyareti sırasında kaligrafi sanatı çekti.

Kaligrafi ustası Durmuş Gümüş'ten bu sanat hakkında bilgi alan iki arkadaş, kaligrafi sanatını öğrenmek istediklerini belirtti.

Yaklaşık 2 ay önce kurs almaya başlayan iki arkadaş, kendilerini geliştirip ülkelerinde de bu sanatı sürdürmeyi hedefliyor. Kursta Arkhipova ve Karakozova'nın yanı sıra 19 kişi daha ders alıyor.

Anna Arkhipova, Rusya'dan geldiğini, sporcu öğrencilere İngilizce kursu verdiğini söyledi.

Türkiye'de 2 ay daha kalacağını belirten Arkhipova, "Rusya'da reklam sektöründe çalışıyorum. Çankırı'ya geldim ancak birçok şehri ziyaret etme fırsatı buldum. Ankara, İstanbul, Antalya, Kayseri, Samsun gibi şehirleri gezdim. Tarih ve kültürü çok seviyorum." dedi

Çankırı'daki ziyaretleri sırasında kaligrafi sanatını gördüğünü anlatan Arkhipova, "Ben de yapmak istedim. Çok güzel ama çok zor. Her gün pratik yapmak gerekiyor. Türk kültürünü çok seviyorum. Kaligrafinin çok güzel bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Yazarken çok rahatlıyorum. Bizim alfabemiz biraz farklı, şu an sadece Türkçe yazıyorum." diye konuştu.

Olga Karakozova da öğrencilere spor ve oyun aktiviteleri eğitimi verdiğini dile getirdi.

Türkiye'yi çok sevdiğini, kendisinin de tekvando eğitimi aldığını aktaran Karakozova, "Kaligrafiyi ben de çok merak ediyordum. Anna ile gitmeye karar verdik. Kaligrafiyi öğrendiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Rusya'dayken de bu sanatı bildiğini ve çok merak ettiğini dile getiren Karakozova, "Burada da gördüğümde öğrenmeyi çok istedim. Öğrenmeye çalışıyorum. Rusya'da farklı kaligrafi kursları var ancak burada medresede ders aldığımız için farklı bir ortamı var. Türkçe kaligrafiyi öğrendikten sonra Rusça ve Arapça da yazmak istiyorum." diye konuştu.

"İlk yabancı öğrencilerim bunlar oldu"

Kaligrafi sanatçısı Gümüş ise emekli ilkokul öğretmeni olduğunu, yaklaşık 7 yıldır kaligrafi sanatıyla uğraştığını söyledi.

Çankırı Belediyesi adına Çivitçioğlu Medresesi'nde kaligrafi dersleri verdiğini dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 aydır arkadaşlarımızın eğitimiyle ilgileniyoruz. Küçük harfleri tamamladık. Hem Türkçe konuşmayı hem de Türkçe kaligrafiyi öğreterek yardımcı olmaya çalışıyorum. Normalde derslerimiz haftada bir gün ama ben iki gün ders veriyorum, derslerimiz de iki saat sürüyor. Harflerin yazılış şekillerini gösteriyorum. Yetenekleri çok güzel, çalışmalarından da çok memnunum. İlk defa yabancı öğrenci geldi, ilk yabancı öğrencilerim bunlar oldu."

AA