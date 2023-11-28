Haber: Damla Oya Erman

Şirket, en az iki yıldır kullanılmayan hesapları silme politikasını bu hafta uygulamaya koyuyor. Mayıs ayında duyurulan bu politika, güvenlik risklerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Google'ın içsel bulgularına göre, eski hesaplar genellikle geri dönüştürülmüş şifreler kullanıyor ve güncel güvenlik önlemlerini ihmal ediyor. Bu durum, phishing, hackleme ve spam gibi sorunlara karşı daha savunmasız hale gelmelerine neden oluyor.

Google, ağustos ayından beri etkilenen kullanıcılara uyarılar gönderiyor ve kullanıcı sağladığı yedek e-postalara birden fazla uyarı gönderiyor. Aşamalı bir yaklaşımla, ilk olarak kullanıcı tarafından oluşturulan ancak hiç ziyaret edilmeyen hesaplar silinecek.

Google, ağustos ayında yaptığı bir politika güncellemesinde, "Hizmetlerimizi artık kullanmasanız bile hesabınızdaki özel bilgilerinizi korumak ve hesabınıza yetkisiz erişimi önlemek istiyoruz." ifadelerini kullanarak bu adımı atma nedenini açıklamıştı.

Google hesapları, Gmail, Docs, Drive, Photos gibi bir dizi hizmeti içeriyor. Dolayısıyla, inaktif bir kullanıcının Google paketi üzerindeki tüm içerik silinebilir.

Ancak, bazı istisnalar bulunuyor. YouTube kanalına sahip olan hesaplar, hediye kartlarında kalan bakiyeye sahip olanlar, dijital içerik satın almak için kullanılanlar ve Google Play mağazasında aktif olan uygulamaları olanlar, bu silme işleminden muaf tutulacak.

Bu karar, Google'ın eski politikasını bir adım öteye taşıyor. 2020'de Google, kullanıcıların kullanmayı bıraktığı hizmetlerden içeriklerini sileceğini, ancak hesapları silmeyeceğini açıklamıştı.

Siber güvenlik firması Veriti'nin CPO ve Kurucu Ortaklarından Oren Koren, eski hesapların genellikle düşük riskli olarak görüldüğünü ve kötü niyetli aktörlere açık bir kapı oluşturabileceğini belirterek, Google'ın bu adımıyla siber suçluların saldırı yüzeyini azalttığını söylüyor. Eski hesapları silmek, hacker'ların yeni hesaplar oluşturmasını gerektirecek ve bu da telefon numarası doğrulamasını içerecek. Ayrıca, eski verilerin silinmesi, daha önceki bir veri ihlali sırasında sızdırılmış olabilecek bilgilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak.

Google, kullanıcılarına bu durumdan kaçınmak için basit bir çözüm sunuyor: Hesabınıza en az iki yılda bir kez giriş yapmak ve bir etkinlik gerçekleştirmek, böylece hesabınızın aktif kalmasını sağlamak.