İZMIR (AA) - Almanya'da dünyaya gelen ve 3 yaşındayken ailesiyle İzmir'e yerleşen Yaşar'ın sol göz retinası, 6 yaşında düşme sonucu yırtıldı.

Ameliyatlar ve tedavilere rağmen Yaşar, bir yıl sonra sol gözündeki görme yetisini kaybetti.

Yaşar'ın sağ göz retinası da lise eğitimi sırasında bir arkadaşıyla çarpışması sonucu yırtıldı. Hastanede yaklaşık 1,5 yıl tedavi gören Yaşar, bu sürede eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı.

Sağ gözünde görme kaybı başlayan Yaşar, yıllarca bir ambalaj fabrikasında bilgisayarda tasarımlar yaptı. Yaşar, görme kaybının yüzde 95'e ulaştığı 2016 yılında emekli oldu.

Rahman Gazi Yaşar, emekli olduktan sonra eğitimine devam etme kararı aldı. Sesli kitaplarla ders çalışan Yaşar, mezun olup çocukluk hayali üniversite öğrenimi için sınava girdi. Azimli bir öğrenci olan Yaşar, bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümüne yerleşti.

Yaşadığı komik olaylardan gösteri sunuyor

Yaşar, sesli kitaplar sayesinde öğrenimde zorlanmıyor. Yeni tanıdığı okul ortamında karşılaştığı fiziksel zorlukları ise çocuğu yaşındaki sınıf arkadaşlarının yardımıyla aşıyor.

Konak ilçesi Hatay semtindeki evinden otobüsle fakültenin önüne gelen Yaşar'ı her gün bir sınıf arkadaşı kapıda karşılıyor, merdivenleri çıkmasında ve kantin gibi ihtiyaçlarını karşılamasında yardımcı oluyor.

Engellilere örnek olmak için gitar çalıp besteler yapan Yaşar, başından geçen komik olayları Karşıyaka ilçesindeki bir kafede anlatıyor. Ayda iki defa gerçekleştirdiği stand up gösterilerinde engellilere yönelik toplumsal mesajlar veren Yaşar, gitarıyla da şarkılar söylüyor.

Yaşar, AA muhabirine yaşamı boyunca hayata hep sıkıca sarıldığını, önüne çıkan engelleri bir bir aştığını söyledi.

Sınıf arkadaşlarının desteğine dikkati çeken Yaşar, 'Her anlamda destek oluyorlar. Telefonda bir haberleşme grubumuz var. Her gün bir kişiyi görevlendiriyorlar. Beni karşılayıp, o gün ders saatleri boyunca merdivenden çıkmamı, kantine gitmemi, ihtiyaç duyduğum desteği sağlıyorlar. Her gün değiştiriyorlar o kişiyi. O kişi benimle beraber nasıl destek olacağını öğreniyor. Ben onu tanıyorum. O şekilde bir bağ kurduk.' dedi.

Yaşar, arkadaşlarının desteğinin kendisini motive ettiğini, onların örnek insanlar olduğunu ifade etti.

Kendisi dışında desteğe ihtiyaç duyan birçok insan olduğunu kaydeden Yaşar, şöyle konuştu:

'Onları bir şekilde umutlandırırsak, desteklersek sosyal hayatın içinde görme şansımız olur. Lütfen çekinmeyin, destek olun, farkındalığınız artsın. Empati yapmak yeterli değil. 'Ben onun yerinde olsaydım' değil, 'ben onun yerindeyim ve o insana nasıl yardımcı olurum' farkındalığı önemli. Hayata 6 yaşından bu yana 20'den fazla ağır ameliyat geçirmiş bir insan olarak mücadele olarak bakıyorum.'

Yaşar, üniversiteden mezun olunca kendisi gibi engelli bireylere Almanca öğretmek istediğini sözlerine ekledi.

Yaşar'ın sınıf arkadaşı İrem Gül ise Rahman Gazi Yaşar'ın sevecen biri olduğunu anlattı.

Yaşar'ın azmiyle kendilerine örnek olduğunu aktaran Gül, 'Bir kişi Gazi abiye yardım etmek durumundaydı. Dokuz Eylül öğrencileri ve Türk gençliği olarak yapmamız gereken bir şeydi. Her zaman mizahi yolla bizle iletişimi devam ettirmek için cümleleri vardır. Bizim çok güzel bir sistem kurmamıza yardımcı oldu, birlik ve beraberliğimizi artıracak bir şey.' diye konuştu.

Doğan Uygur da Yaşar'ın okulunu çok sevdiğini ifade ederek, 'Bizlere nazaran daha zor şartlarda okula devam ediyor. Bunu takdir ediyorum.' dedi.





Muhabir: Tezcan Ekizler