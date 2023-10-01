İZMİR AA- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Alana gelenler, Türkiye'nin yenilikçi projelerini ve yüksek teknoloji araçlarını inceleyebiliyor.

Festival, milli teknoloji hamlesi heyecanını yaşamak isteyen her yaştan ziyaretçinin yanı sıra bedensel, işitme ve görme engellileri de ağırlıyor.

TEKNOFEST için İzmir'in Menemen ilçesinden gelen görme engelli Tozkoparan ailesi, yerli ve milli araçları göremese de onlara dokunarak gurur yaşadı.

Mustafa Tozkoparan, milli teknolojiyi yakından incelemek için kendisi gibi görme engelli eşi ve oğluyla birkaç kez TEKNOFEST İzmir'e geldiklerini, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akıncı gibi teknolojileri hissetmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Alandaki görevliler sayesinde İHA, SİHA ve uçaklara dokunduklarını, onların heyecanını elleri ile hissettiklerini kaydeden Tozkoparan, "Cuma günü de Cumhurbaşkanımızı karşılamak için gelmiştim. Teknolojiyi yakından incelemek için geldim. Yapılanlarla gurur duyuyoruz. Uçağı elimizle yokladık. Çok güzel. Türkiye'de yapılması çok güzel. Dışa bağımlı değiliz. Türkler yapamaz diyorlardı. Gurur verici." diye konuştu.