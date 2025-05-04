Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı.

3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Dennis'in uzun pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Romulo’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dönmezer'den döndü. Kubilay Kanatsızkuş kale sahasında kafayla dönen topu ağlara gönderdi.

9. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Soldan serbest atış kullanan Tijanic'in ceza sahasına yaptığı ortada Nielsen altıpasta kafayla topu filelere yolladı: 0-2.

21. dakikada Tijanic ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Romulo'nun şutunda, top üstten auta gitti.

33. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Alioui'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ali Yavuz Kol, ceza sahasında kaleci Lis'i önde görünce kafayla aşırtma vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı

70. dakikada Göztepe'de Nielsen'in sağ kanattan yerden çevirdiği topa, Victor Hugo ceza sahası sağ çaprazından gelişine vurdu. Meşin yuvaryak üstten auta çıktı.

86. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında oluşan karambolde Romulo topa vuramadı. Ardından Dennis penaltı noktası üzerinde şutunu çekmek isterken topu ıskaladı, kaleci Deniz Dönmezer boşta kalan topu kontrol etti.

90. dakikada Romulo ceza sahasının sağ çaprazından pasını Victor Hugo'ya çıkardı. Victor Hugo'nun çektiği şutta, meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.

Karşılaşma, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, 3 puan aldıkları için çok mutu olduklarını söyledi.

Maça çok iyi başladıklarını belirten Bulgar teknik adam, "İlk 20 dakikada iki gol bulduk ve bunun ardından da iki üç tane çok fırsattan yararlanamadık. Bu bölümde aslında maç 5-0 olmalıydı. Fakat ardından gerçekten çok kolay bir gol yedik. Bu gol bizi biraz baskı altına aldı diyebilirim. Ama bu kesinlikle bir bahane olmamalı. Belki de oyuncularım benim söylediklerimi ilk 20 dakikada iyi dinledi." diye konuştu.

Göztepe forması giyen her oyuncunun her şeyini vermesi gerektiğini dile getiren Stoilov, şunları kaydetti:

"Bugün sadece 13 oyuncumuz vardı. Onun dışında altyapıdan gelen oyuncularımız vardı. Sakat oyuncularımız var ve bununla beraber takımda bazı dengeler oluyor. Rekabet ortamında bir azalma oluşuyor. Belki de bazı oyuncular bununla beraber bir tembellik yaşamış olabilirler. Bu güçlü aile için ve taraftarlarımız için ilk dakikadan son dakikaya kadar ne kadar oynarsa sonuna kadar mücadele etmeli. Kazansak da kazanmasak da dinamizm, agresiflik ve ikili mücadeleler anlamında her zaman Göztepe'nin oynaması gereken o güçlü oyunu oynamalı ve Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, duran toplarla alakalı geliştirmeleri gereken ciddi yönlerinin olduğunu söyledi.

Göztepe gibi bir rakibe karşı ilk 10 dakikada 2-0 geriye düşmenin kolay olmadığını belirten Avcı, "Özellikle genç oyuncuların sayısının fazla olması, kırılgan bir yapıya sahip olmamız bizim için dezavantajlı. Fakat 10. dakikadan sonra oyuna biraz daha tutunmaya çalıştık. Formasyonun değişikliğine gittik, saha içerisinde üçlü formasyonla başlamıştık. Formasyon değişikliğinden sonra istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Özellikle ikinci yarı iyi mücadele ettiklerini ifade eden Avcı, ceza sahası içinde üretkenlik gösterdiklerini ama bunu skora çeviremediklerini aktardı.

Genel olarak oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Kendi adıma çok gurur duyuyorum. Bugün sahada herkesin, rakip takımın da takdir ettiği bir oyuncu grubumuz vardı. Taraftarımıza da ayrı teşekkür etmek istiyorum. Saha dışındaki olumsuzluklar ya da süreç bizi çok ilgilendirmiyor. Biz sadece işimize odaklandık. Ama burada önemli olan kısım bu tip durumlarda taraftarın ya da camianın oyunculara, özellikle genç oyunculara desteği çok önemli. Adana Demirspor camiasına yakışır bir şekilde sahada olduğumuza inanıyorum. Gönül isterdi galip gelelim çünkü gerçekten oyuncularım galip gelmeyi hak ediyor. Öyle bir oyuncu grubuna sahibiz."