ANKARA (AA) - Ankara Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülnur Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gribin ayırt edici özellikleri arasında yüksek ateş, kas, eklem ağrıları ve nefes darlığının eşlik ettiği şiddetli öksürüğün olduğunu belirtti.

Soğuk algınlığında ise daha çok halsizlik, üst solunum yolu enfeksiyonu, burun akıntısı ve düşük seviyede ateşin görüldüğüne işaret eden Kul, virüslerin en çok temasla bulaştığını, kapı kolları ve bilgisayar klavyelerinin yanı sıra telefonların da risk taşıdığını ifade etti.

Özellikle telefonlara dikkat edilmesi uyarısında bulunan Kul, 'Telefonlar gün içinde sürekli elimizin altında. El hijyenine dikkat etmeden telefonla temas etmemiz, bu virüsün sıklıkla yayılmasına yol açmaktadır. Mutlaka kendi el hijyenimizi sağlamalıyız. Ortak kullanım alanlarında da en ufak bir hastalık belirtisi göstermemiz halinde maske kullanmalıyız.' dedi.

Kul, mevsim geçişlerinin, enfeksiyon hastalıkları açısından kritik bir dönem olduğunu hatırlatarak, hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin bağışıklık sistemini zayıflattığını, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artmasının ise solunum yolu enfeksiyonlarının hızla yayılmasına yol açtığını kaydetti.

Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Kul, 'Hava değişimlerine uygun şekilde giyinmek, düzenli uyku, bol vitaminli sebze ve meyvelerin dengeli tüketilmesi, el hijyeninin sağlanması ve kapalı ortamların havalandırılması bizim en güçlü savunma yöntemlerimizdir.' diye konuştu.

'Günde en az 7 saat uyku gerekiyor'

Kul, riskli gruplarda maske kullanımının en etkili korunma yolları arasında olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

'Sağlık Bakanlığımızın da her yıl üzerinde durduğu gibi grip aşısının özellikle riskli gruplarda yapılması hayati öneme sahiptir. 65 yaş üzerindekiler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, kronik kalp ve akciğer hastaları, diyabetliler, hamileler ve sağlık çalışanlarının her yıl grip aşısı olması önerilmektedir. Bu sadece bireysel değil, toplum sağlığı açısından da koruyucu bir etkendir.'

Düzenli uykunun bağışıklık sistemi için kritik olduğuna işaret eden Kul, 'Günde en az 7 saat uyku gerekiyor. Birkaç saatlik uyku ile günlük yaşama devam eden kişilerde bağışıklık zayıflıyor, vücudun virüslere karşı direnci azalıyor.' dedi.

Kul, grip semptomları gelişen kişilerin istirahat etmesi, bol sıvı tüketmesi gerektiğinin altını çizerek, 'Yüksek ateşin düşmemesi, nefes darlığı ve şiddetli öksürüğün eklenmesi halinde mutlaka hekime başvurulmalı. Viral hastalıklarda antibiyotik kullanımı gereksizdir. Grip etkeni olan influenza bir virüstür ve antibiyotikle tedavi edilen bir hastalık değildir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ise direnç gelişimine yol açar, viral enfeksiyonları geçirdiğimiz durumda gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmalıyız.' uyarısında bulundu.





Muhabir: Dilhan Türker Yıldız