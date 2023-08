Bir bir gidiyor yeri dolmaz değerler, aynı zamanda bizlerin de geçmişteki hatırlarından yapraklar dökülüyor tek tek. İşte o değerli usta sanatçılarımızdan Erkin Koray'da aramızdan ayrıldı. O'nun şarkılarıyla yanlış giden mevcut yönetimlere isyanımızı dile getirdik. O'nun şarkılarıyla gurbet'ten sıla'ya vatan hasretiyle yanan yüreklerimize teselli buldurduk. O'nun yürek ezgileriyle sevdiğimize olan aşkımızı ilan ettik sevğimizi harmanladık.

Ülkesine küskünlerdendi uzun zamandır yurt dışında kızının yanında sağlık sorunları nedeniyle onun gözetimi altında yaşıyordu Erkin baba.

Müzik piyasasında şarkılarını onun onayı alınmadan aslında aykırı kullanılmasından sitemkardı. Bunu bir çok kez basın açıklamaları ve sosyal medya hesaplarından duyurdu ama ne fayda. Hep sözlerinin sonuna o kendine özgü üslubuyla demedi demeyin derdi.

Şarkılarının kullanılması değildi onu rahatsız eden o zaten şarkılarını tüm dineleyenlerine armağan etmişti fakat şarkılarının üzerinde oynayarak Erkin Koray adının kullanılmasından ve bu durumun dinleyicilerine karşı bir saygısızlık olduğundan rahatsızdı.

İlk olarak 1962 yılında çeşitli müzikli mekânlarda programlar yapmaya başladı ve o sıralarda aldığı bir teklif ile bir yüzünde "Bir Eylül Akşamı", diğer yüzünde "It's So Long" adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydetti. Fakat bu plak 1966 yılında piyasaya çıktı. Erkin Koray askerliğini şansı yaver giderek müzikten kopmadan 1963-1965 yılları arasında Ankara'da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası'nda solist ve gitarist olarak yaptı.

Terhisi sonrasında Almanya'nın Hamburg şehrine giden Erkin Koray burada The Hiccups adlı bir Alman grubu ile 2,5 ay çalıştı. Vefalıydı büyük usta Türkiye'ye döndüğünde The Hiccups'ta beraber çalıştığı bas gitarist Bernhard Weber'i yanında gitarist İlder Tokcan ve Fikret Zolan ile yeni bir grup kurdu. Bu dönem aynı zamanda saçlarını uzatmaya başladığı kendi tarzını oluşturduğu yıllardı. Çok iyi bir popülarite elde ederek Türkiye'de beat müziğin temsilcisi haline gelmişti. 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan bir extended play çıkardı. Ancak plak sadece 300 civarı satmmıştı. Bu onun için bir hayal kırıklığıydı ancak o pes etmeyecek eserlerini çıkarmaya devam edecekti iyiki de öyle yaptın Erkin baba.

Alanında fark yaratmaya başladığı için artık yarışmalara davet ediliyordu. Bunlardan ilki 1968 yılında, Hürriyet Gazetesi tarafından yapılan Altın Mikrofon yarışması oldu. Bu yarışmaya katılan kadro gitarda ve vokalde Erkin Koray, gitarda Tuncer Dürüm, bas gitarda Ziya Bakanay ve davulda Sedat Avcı'dan oluşuyordu. Bu yarışmaya bolero tarzı "Meçhul" ve de yarışma şarkısı olan enstrümantal "Çiçek Dağı" ile katıldı. Bu yarışmada 4. olan Erkin Koray'ın yarışmadaki şarkıları Meçhul ve Çiçek Dağı daha sonra bir plak şirketi tarafından piyasaya çıkarılarak sekiz yüz bin adet gibi büyük bir tiraj yakalamyı başardı. Artık yavaş yavaş şöhretin kapıları açılmaya başlamıştı ustaya. Grubu ile bir yandan konserler verdi, bir yandan da kulüp, bar gibi çeşitli müzikli mekânlarda çalışmaya devam etmişti. Bu dönemde bir bas gitar değişikliği yaşandı ve gruba Taner Öngür dahil oldu artık ekip tamamdı.

1970‘li yılların sonlarına doğru kurduğu The Great Error adlı grupla çıktığı Avrupa tuırnesinden sonra çalışmalarını tek başına sürdürmeye karar verdi. Bu dönemde çıkardığı Çöpçüler ve Gaddar şarkıları ile hem yurt içinde hem yurt dışında büyük beğeni toplamıştı.

İşte Erkin Koray'ın sırasıyla müzik çalışmaları ve eserleri.

45’likler :

1962 – Bir Eylül Akşamı / It’s So Long (solo)

1966 – Balla Balla / You’ve Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo)

1967 – Kızlarıda Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü)

1967 – Anma Arkadaş / Anadolu’da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü)

1968 – Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)

1968 – Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)

1969 – Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Yeraltı Dörtlüsü)

1969 – Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü)

1970 – Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü)

1970 – İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü)

1970 – Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü)

1970 – Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü)

1970 – Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü)

1971 – Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü)

1971 – Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü)

1971 – Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup)

1972 – Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup)

1972 – Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter)

1973 – Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo)

1974 – Şaşkın / Eyvah (Solo)

1974 – Krallar / Dost Acı Söyler (Solo)

1974 – Feshupanallah / Komşu Kızı (Solo)

1975 – Estarabim / Sevince (Solo)

1976 – Arap Saçı / Tımbıllı (Solo)

1976 – Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli (Solo)

1976 – Cümbür Cemaat / Sevdiğim (Solo)

1977 – Düşünüş / Hadi Hadi Ordan (Solo)

1977 – Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu)

Albümler :

1973 – Erkin Koray (İstanbul Plak ın Erkin Koray’in izni olmadan çıkardığı toplama bir albüm)

1974 – Elektronik Türküler

1976 – Erkin Koray (Doğan Plak ın Erkin Koray dan izinsiz çıkardığı toplama bir albüm)

1977 – Erkin Koray Tutkusu

1982 – Benden Sana

1983 – İllâ ki

1985 – Ceylan

1986 – Gaddar

1986 – Aşkımız Bitecek

1987 – Çukulatam Benim

1989 – Hay Yam Yam

1990 – Tamam Artık

1990 – İşte Barış İşte Erkin

1991 – Tek Başına Konser

1995 – Electric Turk

1996 – Gün Ola Harman Ola

1999 – Devlerin Nefesi

1999 – Erkin Koray

Sözü mert çekinmeden doğrularını söyleyebilen ender sanatçılarımızdandı onu hep dik duruşu ve o güzel şarkılarıyla hatırlayacağız. Güle güle büyük usta yattığın yerler inciltmesin.