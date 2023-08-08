NİNO’YA SEVGİ SELİ

Müzik dünyasının efsane prodüktörlerinden ve aynı zamanda ressam Nino Varon’un (79), Artvizyon Galeri tarafından Adalar Kültür ve Sanat Derneği’nde açılan “Alanino Ninovari” isimli sergisinin açılışına, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, oyuncu Hakan Meriçliler ve oyuncu Melih Çardak başta olmak üzere yüzlerce sanatsever katıldı.

Şimdiye kadar 60’ın üzerinde sanatçının müzik prodüktörlüğünü yapan ve onlara çok sayıda altın plak kazandıran Varon, “Öyle Sarhoş Olsam ki”, “Göreceksin Kendini”, “Hasret”, “Papatya Falları” gibi çok sayıda besteye de imza attı. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Tanju Okan gibi birçok sanatçının prodüktörlüğünü yapan ve ilk plaklarını çıkaran Nino Varon, ilk zamanlar boş şişeler üzerine portreler yaparak ressamlığa başladı.

Altın plaklar tablo oldu

Şu sıralar sanat dünyasında yıldızı hızla parlayan genç yetenek ressamlardan Fırat Altındal’ın, Nino Varon’a saygı çerçevesinde, sanatçının altın plak kazandırdığı 12 ünlü isme altın plak şeklinde yaptığı tablolar da sergilendi. Altın plak şeklindeki tablolarda Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer, Kayahan, Nükhet Duru, Tanju Okan, Emel Sayın ve Candan Erçetin gibi ünlü sanatçıların Fırat Altındal tarafından yapılmış yorumu yer aldı.

Deprem bölgesindeki gençler için güçlerini birleştiriyorlar!

UNICEF ve Netflix depremden etkilenen gençlerin gelişimini, sosyal hayata yeniden dahil olmalarını ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini desteklemek ve gelecekleri için bir umut olmak amacıyla güçlerini birleştiriyor. Kurulacak geçici gençlik merkezi GENÇ ALAN’da gençler için bir dizi aktivite gerçekleştirilecek.

UNICEF bu merkezde altı ay süreyle gençlerin yeni yetkinlikler kazanmalarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlayacak özel bir eğitim programı sunacak. Merkezde ayrıca çeşitli gençlik dostu faaliyetler ve sosyal etkileşim fırsatları da sağlanacak.

Merkez gençlerin spor ve sanat aktivitelerine katılabilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için güvenli bir ortam yaratacak ve Nurdağı’ndaki GENÇ ALAN’da sunulacak aktivitelerden 1.000’den fazla genç faydalanabilecek.

“Chris Chavez ile Müzede Yoga”

Sakıp Sabancı Müzesi’nin “Müzede Yoga” etkinliği kapsamında yılda bir kez düzenlenen Chris Chavez’le yoga dersi, gerçekleşti.

SSM’nin Cihangir Yoga iş birliğiyle düzenlediği ve bu yıl 10. yılını kutlayan Müzede Yoga, dünyaca ünlü yoga uzmanı Chris Chavez’i SSM’nin eşsiz Boğaz manzaralı terasında yogaseverlerle buluştu. Zihnen ve ruhen bedeni daha güçlü ve esnek kılan uygulamalarıyla tanınan ve aynı zamanda Cihangir Yoga’nın ortaklarından olan Chris Chavez ile “Müzede Yoga”, her seviyeden katılımcıya açık ve ücretsiz olarak gerçekleşti.

SSM’in klasikleşen yaz etkinlikleri arasında yerini alan ve başladığı yıldan itibaren her sene artan ilgi ve katılımla devam eden Müzede Yoga’nın ücretsiz dersleri eylül sonuna kadar her çarşamba 07.00 – 08.00 saatleri arasında devam edecek.

İstanbul Festivali’nde Reckol, BEGE ve Murda İzleyenleri Coşturdu

Etkinlik dünyasına Türkiye’nin en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı festivali olarak damgasını vuran İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı’da tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin onuncu gününde müzikseverler, eğlenceye doydu. Reckol, BEGE ve Murda’nın şarkılarıyla izleyenler tempolu anlar eşliğinde şarkılara eşlik etti.

Trendyol Yemek Ana Sponsorluğu’nda ve Sipay’ın Fintek Sponsorluğu’nda gerçekleşen festivalin onuncu günü saat 16.00’da kapılarını açtı. 6 Ağustos’a kadar devam edecek ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleşeceği İstanbul Festivali’nin onuncu gününde de ziyaretçiler doyasıya eğlendi.

Fransız Müzik Sahnesinin Yükselen Yıldızı Pomme

Geçtiğimiz sene Zorlu PSM Charlotte Cardin konseri öncesinde sergilediği performansıyla müzikseverlerden tam not alan genç yetenek Pomme, bir kez daha Zorlu PSM’ye geliyor. ‘’En cavale’’ isimli EP’siyle başarılı bir çıkış yakaladıktan sonra Billie Eilish’in ‘Bad Guy’ parçasına yaptığı coverla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Pomme, kendine özgü vokal tarzıyla 13 Aralık akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da.

Fransız şarkıcı ve söz yazarı Pomme, folk, pop ve akustik unsurlarını harmanladığı parçalarıyla kısa süre içinde müzik dünyasının umut vaat eden genç yeteneklerinden biri haline geldi. ‘’En caval’’ EP’si ile hızlı bir çıkış yakalayan genç sanatçı, 2019 yılında "À peu près’’ isimli ilk albümünü çıkararak müzik eleştirmenlerinden tam not almayı başardı. Billie Eilish’in ‘Bad Guy’ parçasına yaptığı coverın yanında ‘’soleil soleil’’, ‘’je sais pas danser’’, ‘’J’attends’’, ‘’Ce qui rêvent’’ gibi parçaları milyonlarca dinlemeye ulaştı. 2022 yılında yayınladığı ‘’Consolation’’ albümüyle de kariyerinde büyük bir ivme kazanan genç sanatçı, hayranlarıyla buluşmak için 13 Aralık 2023’te Zorlu PSM %100 Studio’ya konuk olacak.

PERNOD RICARD ‘DRINK MORE WATER’ İSİMLİ YENİ FİLMİ İLE SU İÇMEYE DAVET EDİYOR!

Pernod Ricard 2021 yılından bu yana küresel çapta sürdürdüğü ve 2030 yılına kadar 1 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediği ‘’Drink More Water’’ kampanyası ile herkesi daha fazla su içmeye davet ediyor!

Fırat Çelik’in rol aldığı ‘Drink More Water’ filminde marka, kitleleri ‘tüm hücrelerini, dünden kalan enerjini, güne zinde başlama potansiyelini yeniler’ mottosuyla eğlenceli anlarında su içmeye davet ediyor.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU AMSTERDAM’DA KAPTAN OLDU

Yalı Çapkını dizisinin İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Amsterdam'da attı. Yaz tatili için Avrupa'yı tercih eden Santırcıoğlu, Amstel Nehri’nde motoryat kullanarak arkadaşlarını gezdirdi. İfakat rolüyle milyonların beğenisini kazanan Santırcıoğlu Avrupa tatili sırasında hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ÇOCUKLAR BAŞROLE GEÇTİ

Çekimleri Azerbaycan’da sona yaklaşan gerilim korku tarzındaki sinema filmi “Lanetli Kitap” tamamlanmadan 18 ülkeye satıldı. Yapımcılığını NN film yapımın gerçekleştirdiği ve uygulayıcı yapımcılığını Yalçın Çoban ve Zaming Elövsetoğlu’nun üstlendiği “Lanetli Kitap” isimli yapımın yönetmen koltuğunda Natıg Novrozuv oturdu. Başarılı oyuncular Şeyda Aydın, İbrahim Halil Kalaycıoğlu, Nura Bekirova, Ayan Bekirova, Memmed Memedli rol aldılar. “Lanetli Kitap” isimli sinema filminin uygulayıcı yapımcısı Yalçın Çoban “Oyuncularımızı büyük özenle seçtik ve senaryo gereği roller eşitti. Filme başlarken başrol düşünmedik belki de bu sinemada bir ilk olacaktı, çocuk oyuncularımız doğal oyunlarıyla bizi öyle şaşırttılar ki küçük oyuncularımız Nura Bekirova, Ayan Bekirova bir adım öne geçtiler” dedi.