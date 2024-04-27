2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rivas'ın uzak noktadan sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.
5. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içerisinde Pelkas'ın kafa pasıyla topla buluşan Piatek, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Erce Kardeşler'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
20. dakikada ceza yayı önünde Pelkas'ın müdahalesiyle Matondo yerde kaldı. Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.
26. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Ceza sahasının solundan Rivas'ın serbest vuruşunda, top direkten dönüp altıpas önüne geldi. Burada Maksimovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını RAMS Başakşehir 1-0 önde tamamladı.
Stat: Mersin
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Fernandes, Strandberg, Rivas
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Ömer Ali Şahiner, Opoku, Da Silva, Pelkas, Pereira, Josef De Souza, Berkay Özcan, Piatek, Emirhan İlkhan
Gol: Dk. 5 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 23 Emirhan İlkhan, Dk. 25 Josef De Souza (RAMS Başakşehir)