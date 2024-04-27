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Sarı kartlar: Dk. 23 Emirhan İlkhan, Dk. 25 Josef De Souza (RAMS Başakşehir)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Ömer Ali Şahiner, Opoku, Da Silva, Pelkas, Pereira, Josef De Souza, Berkay Özcan, Piatek, Emirhan İlkhan

26. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Ceza sahasının solundan Rivas'ın serbest vuruşunda, top direkten dönüp altıpas önüne geldi. Burada Maksimovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

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