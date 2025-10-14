ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimleri, Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan fosil unu taşıyan bir konteyneri riskli olarak değerlendirerek takibe aldı.

Limandaki kontrollerde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edilirken, olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm faillerini ortaya çıkarmak amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı. Konteyner, Gümrükler Muhafaza ve İspanya polisinin ortak takibiyle Barcelona Limanı'na ulaştırıldı.

İspanya'daki hareketleri de takip edilen konteyner için Madrid'de İspanya Ulusal Polis Teşkilatınca operasyon düzenlendi. Gümrükler Muhafaza görevlilerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuyu teslim almaya gelen organize suç örgütü üyesi 3 kişi suçüstü yakalandı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri gerek Türkiye'de gerekse uluslararası çapta toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Muhabir: Serhat Tutak