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45 zabıta memuru alacak

Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
21 Mart 2021 Pazar 17:43
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45 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı  ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Alımlar için aranan özel/genel şartlar, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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