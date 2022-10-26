Bakan Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace SAHA EXPO Fuar'ını ziyaret etti

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı ziyaret etti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı ziyaret etti. Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı Bakan Wallace ziyaretleri öncesinde görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Ben Wallace görüşmenin ardından yaklaşık bir saat boyunca stantlarda incelemelerde bulundu. İngiltere Savunma Bakanı Wallace özellikle, mühimmat ve füze sistemleri, İHA, SİHA ve zırhlı araçların bulunduğu stantlarda Bakan Akar ile birlikte görevlilerden bilgi aldı. Ziyaretlerinin ardından Bakan Akar ve Wallace alandan ayrıldı.