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Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2021 Salı 10:56
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Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite Birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 15 adet sözleşmeli personel alacak.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulundukları pozisyonun pozisyon kodunu belirtmeleri gerekmektedir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar başvuruları ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi adresine şahsen yapacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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