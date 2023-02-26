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Depremzede öğrencilerin enkaz altında kalan hayalleri kurslarla yeşertiliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te çadırlara taşınan eğitime destek kurslarına katılan lise ve üniversite adayları, çeşitli branşlarda öğretmenlerden birebir dersler alıyor.

26 Şubat 2023 Pazar 11:39
Depremzede öğrencilerin enkaz altında kalan hayalleri kurslarla yeşertiliyor

Gaziantep (AA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde öğrenciler, yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için Büyükşehir Belediyesinin eğitime destek kurslarına katılarak lise ve üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, lise ve üniversiteye hazırlık sürecine katkıda bulunmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları bünyesinde verilen eğitime destek kursları, depremden sonra çadır ortamına taşındı.

Çeşitli branşlarda öğretmenlerden birebir dersler alan öğrencilere, kırtasiye malzemeleri de dağıtılıyor.

"Bu öğrencilerin geri kalmamaları gerekiyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, AA muhabirine, büyük bir facia yaşandığını, ülkece bu sıkıntıları aşmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu anlamda belediye olarak normalde sürdürdükleri eğitim kurslarını Nurdağı ve İslahiye'de kurdukları çadırlarda gerçekleştirdiklerini aktaran Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu çocukların derslerinden geri kalmaması için Sayın Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla hızlı bir şekilde çadırları kurduk. Bu çadırlarda hocalarımız öğrencilerimize birebir eğitimler veriyor. Onları takip ediyorlar. Ayrıca bu çocukların kitapları da enkaz altında kaldı, hayalleri de. Kitap desteği sağlıyoruz. O hayalleri tekrar yeşertmek için var gücümüzle gençlerimizin yanındayız. Bu gençleri hızlı bir şekilde hem rehabilite etmek hem de sınava hazırlamak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor."

Aksoy, saha taraması yaptıklarını belirterek, "Hayat bir taraftan da devam ediyor. Bu öğrencilerin geri kalmamaları gerekiyor. Öğrencilerimiz şu an bizim eğitim çadırlarımızda hocalarımızın gözetiminde eğitimlerine ve üniversiteye hazırlık kurslarına devam ediyorlar." diye konuştu.

"Hedefim hukuk fakültesini kazanmak"

Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencisi Ümmühan Demir, deprem nedeniyle evlerinin hasar aldığını ve büyük korku yaşadığını söyledi.

Bir süredir çadırda kaldıklarını anlatan Demir, her şeye rağmen hayatın devam ettiğini, bunun için eğitimden geri kalmak istemediğini kaydetti.

Önceden de bu kurslara katıldığını, 2 gündür çadırlarda bu faaliyetini sürdürdüğünü belirten Demir, kendilerine bu imkanı sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Demir, kurslara katılmaktan memnun olduğunu dile getirerek, "Öğretmenler dersleri birebir güzel anlatıyorlar. Bizlerle ilgileniyorlar. Umarım en iyi şekilde hazırlanıp hedefim olan hukuk fakültesini kazanabilirim." dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşEnkazöğrenciDepremzede
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