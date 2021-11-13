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Düzce'de sanayi arsaları satılacak

Düzce'de sanayi arsaları satılacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Kasım 2021 Cumartesi 17:44
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Düzce'de sanayi arsaları satılacak

Düzce Merkez'de bulunan sanayi alanı nitelikli 3 adet arsa ihaleyle satılacak.

Hazine arsalarının satış ihalesi 1 Aralık 2021 tarihinde Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Müdürlük makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğü Merkez ilçe servislerinde ücretsiz olarak görülebilir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, satışı yapılan taşınmaz mallar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. Ancak satış bedeli üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşlem Bedeli ayrıca tahsil edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 13.11.2021 17:47
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