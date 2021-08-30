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İstanbul Okan Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:41
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İstanbul Okan Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Okan Üniversitesi “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alacaktır. 

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/ uploads/pages/yonergeler/akademik-personel-yonergesi-30072020rev3.pdf)

İlana ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.08.2021 11:57
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