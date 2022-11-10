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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 Sözleşmeli Personel alacak

10 Kasım 2022 Perşembe 16:12
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 2. maddesine göre, merkez teşkilatında (İstanbul ve Edirne) 74 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular 10 Kasım 2022 tarihinde başlayıp, 21 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak. Başkanlığa şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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