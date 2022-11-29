Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre 75 Öğretim Üyesi alacak. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.



Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.



Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 Salı günü mesai bitimidir.



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