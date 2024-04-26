Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

Sivasspor yarın Konyaspor'u konuk edecek

Sivasspor yarın Konyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.