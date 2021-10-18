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Sözleşmeli Personel Alınıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ekim 2021 Pazartesi 11:21
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Sözleşmeli Personel Alınıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Konya Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alacaktır.

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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