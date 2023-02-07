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TSK "uçan kaleleri" deprem bölgesine sevk ediyor

TSK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye personel ve yardım malzemesi nakli için aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor.

07 Şubat 2023 Salı 13:03
TSK "uçan kaleleri" deprem bölgesine sevk ediyor

ANKARA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için oluşturulan "hava yardım koridoru" çalışmalarına devam ediyor.

Deprem bölgesine, gün boyu arama kurtarma ekipleri, ekipmanlar ve yardım malzemeleri taşındı, faaliyetler gece boyunca da devam etti.

Bu kapsamda, aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapıldı. Çalışmalar kapsamında deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.

Edinilen bilgiye göre, bunların yanı sıra bugün hava şartlarının müsaade etmesiyle TSK, bölgede personel ve yardım malzemesi nakline katkı sağlamak için aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor. Helikopterler, hava şartlarının müsaade etmesinin ardından batıdaki birliklerden kaydırılmaya başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Kara Kuvvetlerimizin CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de deprem bölgesi için Ankara'dan havalandı. Helikopterlerimiz bölgede personel ve malzeme nakli başta olmak üzere verilecek birçok görevi yerine getirecek." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşların aralıksız sürdüğü, Hava Kuvvetlerine ait uçakların Ankara'dan Adana'ya Akut ekiplerinin ulaşımını sağladığı bildirildi.

Öte yandan, afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA'nın uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKUçan KalelerDeprem Bölgesi
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