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Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alımı yapacak.

30 Mart 2023 Perşembe 08:58
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültesi, fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Aktüerya Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Halkbilimi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Müzik, Müzikoloji, Müzik Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, RadyoTelevizyon ve Sinema, Bilgi ve Belge Yönetimi, Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olması ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Adayların söz konusu lisans bölümlerinden mezun olmak şartıyla, lisansüstü eğitimini tamamlaması ve bitirme tezini Alevilik-Bektaşilik ile ilgili yapmış olması veya Alevilik-Bektaşilik alanında kitap veya kitap bölümü ile bilimsel makale veya belgesel film yayımlamış olması ya da bu alanda faaliyet gösteren kamu, sivil toplum kuruluşları ya da diğer özel kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen tamamlanmış projeler kapsamındaki alan araştırmalarına katılmış olması veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen Alevilik-Bektaşilik çalışmalarında yer almış olması şartı aranıyor.

Adayların son başvuru tarihi itibarıyla 46 yaşından gün almamış olması istenirken, başvurularını Personel Genel Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.

Başvuru şartları ve aranan diğer nitelikler ve sınav takvimine ilişkin bilgilere "www.ktb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
SözleşmeliMemur AlımıKültür BakanlığıCemevi Uzmanı
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