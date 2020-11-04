Vatandaşlarımız evlerine girene kadar buradayız

İSTANBUL - İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen ve Ege bölgesinde pek çok ilde de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremde arama ve kurtarma çalışmaları sona doğru yaklaşırken Türk Kızılay ekipleri depremden dolayı evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Beslenmeden barınmaya kadar her türlü temel ihtiyacı karşılayan Kızılay, enkaz altından çıkarılan eşyaları da ailelere teslim etmek üzere tek tek sınıflandırıyor.

KIZILAY HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Depremin ilk anından bu yana bölgede bulunan 347 personel, 87 şube görevlisi ve bin 210 gönüllüsünün desteğiyle 5 mobil mutfak, aşevi ve 6 ikram aracından toplam 369 bin 645 kişilik sıcak yemek, 155 bin 125 adet paketli gıda, 115 bin 186 adet su, 84 bin 284 adet sıcak/soğuk içecek hizmeti sunan Kızılay, vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için 2 bin 49 adet barınma çadırı, bin 256 adet ısıtıcı, 16 bin 50 adet battaniye, 6 bin 888 adet yatak ve 2 bin 657 adet mutfak seti desteğinde de bulundu.



Pandemi riskini de göz ardı etmeyen Kızılay, afetin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren toplam 5 bin adet dezenfektan ve 144 bin 460 adet cerrahi maske dağıtımı gerçekleştirerek bin 12 vatandaşa psikososyal destek verdi.



“VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI BİTENE KADAR BURADAYIZ”

Yapılan yardımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılaycılık gönüllülüktür, fedadır, adanmışlıktır, başkasının derdini kendi derdinin önüne koymaktır. Kızılaycılık paylaşmaktır, 152 yıllık bitmeyen umudun ve merhametin hikâyesidir. Bu bilinçten hareketle vatandaşlarımız evlerine kafalarını sokana kadar buradayız. Toparlanma sürecinde de faaliyetlerimiz olacak” dedi.

Sahadaki tüm Kızılaycıların depremzedeler için seferber olduğunu belirten Kınık, “Bu geçen süre zarfında vatandaşlarımıza günlük 70 bin kişilik yemek dağıtımı ile hizmet ettik. Psikososyal destek hem bundan sonra çok önemli hem de şu ana kadar önem arz ediyor” diye konuştu.

İlk etapta 10 bin kadar aileye alışveriş kartlarını hızlı bir şekilde dağıttıklarını ifade eden Kınık, “Türk Kızılay, günlük 250-300 kişilik bir ekiple sahada. Çalışmalarımız 7/24 vardiya sistemiyle devam ediyor. Çevre illerden gönüllülerimiz var. Mutfak personelimiz, psikiyatristlerimiz, saha görevlilerimiz ve gönüllülerimiz İzmirli vatandaşlarımızın ihtiyaçları bitene kadar burada çalışmalarını sürdürecekler. Özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın, bebeklerimizin ve hamilelerin ihtiyaçlarına yönelik, bebek maması, bebek bezi, hijyen setleri, battaniye gibi yardımlar alıyoruz. Bu temel ihtiyaçlar devam edecek ve yardım yapan vatandaşlarımıza çağrımız bu yönde olacaktır” ifadelerini kullandı.