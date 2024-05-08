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Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi

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