İstanbul

Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek elemelerde 93 ülkeden sporcular, olimpiyat kotası için mücadele edecek.

Türk Milli Takımı güreşçilerinin de yer alacağı kota mücadelesinde yarın grekoromen stil müsabakaları yapılacak.

Organizasyona 10 Mayıs Cuma günü grekoromen stil ve kadınlar, 11 Mayıs Cumartesi günü kadınlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam edilecek.

Dünya Olimpiyat Elemeleri, 12 Mayıs Pazar günü serbest stildeki mücadelelerle tamamlanacak.