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Pistorius'un, Yargıtay'ın kararının adil olmadığını savunarak Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedilmişti.

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Ulusal Savcılık Makamı cezayı "şoke edici ve çok hafif" bularak kararı Yargıtay'a taşımıştı. Nihai temyiz makamı Yargıtay, suçun cinayet olduğuna hükmederek Pistorius'un cezasını 15 yıla çıkarmış ancak cezaevinde bulunduğu süre göz önünde tutularak ampute atlete 13 yıl 5 ay hapis cezası vermişti.

Pistorius, 14 Şubat 2013'te kız arkadaşı Steenkamp'ı Pretoria'daki evinde taksirle öldürdüğü gerekçesiyle ilk olarak 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

Oscar Pistorius 'un terapi seanslarına katılması da bekleniyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti Ceza İnfaz Kurumundan yapılan açıklamada, koşullu salıverilen Pistorius'un evinde denetimde olacağı bilgisi paylaşıldı.

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