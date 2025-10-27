ANKARA (AA) - ABD Pasifik Filosundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten USS Nimitz uçak gemisinden havalanan MH-60R Sea Hawk helikopteri kalktıktan kısa süre sonra düştü. Helikopterdeki mürettebat yara almadan kurtuldu.

Bu olaydan 30 dakika sonra ise yine aynı gemiden havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağı düştü. Uçaktaki mürettebat da yara almadan kurtarılırken kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Dildar Baykan Atalay