Haber: Mert Osman Erman

Her biri için 20 milyon won (15,400 dolar; 12,000 sterlin) talep ediyorlar - sınavı tekrar almanın bir yıl süresinceki maliyet.

Avukatlarına göre, hata diğer öğrencilerin sınavlarını etkiledi.

Ülkenin ünlü üniversite giriş sınavı olan Suneung, arka arkaya birden fazla konuda yapılan sekiz saatlik bir maraton.

Suneung, dünyanın en zor sınavlarından biridir ve bahisler çok yüksektir.

Sadece üniversite yerleştirmelerini ve işleri belirlemekle kalmaz, hatta gelecekteki ilişkileri bile etkiler. Yıllık etkinlik sırasında öğrencilere odaklanmalarına yardımcı olmak için bir dizi önlem alınır, ülkenin hava sahası kapatılır ve borsanın açılışı geciktirilir. Bu yılın sınav sonuçları 8 Aralık'ta açıklandı.

En az 39 öğrenci tarafından Salı günü açılan dava, zilin sınavın ilk konusu olan Korece sınavındaki bir test merkezinde erken çaldığını iddia ediyor.

Bazı öğrenciler hemen protesto ettiler, ancak denetçiler kağıtlarını hala aldı. Öğretmenler, bir sonraki oturumun başlamadan önce hatayı fark etti ve öğle arasında bir buçuk dakikayı geri verdi, ancak öğrencilere kağıtlarındaki boş sütunları işaretleyebilmelerine ve mevcut cevapları değiştirmelerine izin verilmedi.

Öğrenciler, bu durumun geri kalan sınavlara odaklanmalarına engel olduğunu ve bazılarının pes edip eve döndüğünü söyledi. Avukatları Kim Woo-suk, eğitim otoritelerinin özür dilemediğini belirtti.

Kamu yayıncısı KBS, belirli bir test merkezinden sorumlu denetçinin zamanı yanlış okuduğunu söyleyen yetkilileri aktardı.

Bu, öğrencilerin erken çalan bir zil nedeniyle dava açtığı ilk kez değil. Nisan ayında Seul'deki bir mahkeme, zillerinin 2021 Suneung sınavında yaklaşık iki dakika önce çaldığı iddia edilen öğrencilere 7 milyon won (5,250 dolar; 4,200 sterlin) tazminat ödemesine karar verdi.

Ve fiyat başka ülkelerde daha da yüksek olabilir. 2012 yılında Çin'de, Hunan eyaletindeki bir okuldaki ulusal üniversite giriş sınavında zilin dört dakika 48 saniye önce çalınması nedeniyle bir adam bir yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.