Haber: Mert Osman Erman

Dünya İzcilik Jamboreesinin 35°C'lik sıcaklıkta yapıldığı açık havada yüzlerce kişi hasta oldu. Dünya çapından 40,000'den fazla genç insanın katıldığı etkinliğe en büyük grup olan 4,500 kişilik İngiliz ekibi, Saemangeum'dan Seul'e taşınıyor.

ABD ve Singapurlu ekipler de izcilerini etkinlikten çekiyorlar.

Güney Kore hükümeti, birçok ülkenin kampta bir hafta geçirmesi gereken ülkeler için tesisleri sürdürmek için daha fazla sağlık personeli ve yüzlerce yardımcı gönderdiğini söyledi.

Dünya İzcilik Jamboreesi, dünyanın en büyük gençlik kampı olarak tanımlanıyor ve her dört yılda bir farklı bir ülkede düzenleniyor. Bu, pandemi sonrası yapılan ilk etkinlik ve 12 Ağustos'a kadar devam edecek.

İngiliz gençler, Seul'e geri götürülüp önümüzdeki haftayı otellerde geçirecekler.

Bir İngiliz ekibi üyesi, çekilme kararının sadece aşırı sıcaklığa dayalı olmadığını, aynı zamanda tesisler ve yiyecek nedeniyle olduğunu söyledi. Tuvaletleri "sağlık riski" olarak tanımladılar ve çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirttiler.

BBC'nin Seul muhabiri Jean Mackenzie'ye konuşan İngiliz ekibinden bir kişi, tuvaletleri "sağlık riski" olarak tanımlayarak çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirtti.

BBC'nin konuştuğu birçok ebeveyn, çocuklarının etkinliğe katılmak için yıllar harcadığını ve genellikle katılmak için binlerce sterlin topladığını söyledi.

Etkinliğin yapıldığı bölge için gök gürültülü fırtınalar tahmin ediliyor ve yüksek nem nedeniyle sıcaklıklar 40°C'nin üzerinde hissedilecek.

Dünya İzci Hareketi (WOSM), ev sahibi ülkenin organizasyonu olan Kore İzci Derneği'ni etkinliği erken bitirmeyi düşünmeye çağırdığını söyledi. WOSM, ev sahibinin "etkinliği sürdürmeye karar verdiğini" ve katılımcılara "sıcak hava dalgasının neden olduğu sorunları ele almada her şeyi yapmakta olduğunu" garanti ettiğini söyledi.

İngiliz İzci grubu, gelecek iki gün boyunca otellere taşınacaklarını ve "site genelindeki baskıyı hafifletmek için" çalıştıklarını ve üyelerine "yeterli yiyecek ve su... olağandışı sıcak havadan korunma... ve bu ölçekte bir etkinlik için uygun tuvalet ve yıkama olanakları" sağladıklarını ekledi.

Etkinlikten ayrılma ve binlerce kişiyi kısa süre içinde yer değiştirmenin parasal ve kaynak yönünden zorlayıcı olduğu bazı ülkeler de bulunuyor. Birleşik Devletler, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek katılımcılarını çekmeye karar verdi.

Ebeveynler, çocuklarının kamp alanında aşırı sıcaklık nedeniyle hiçbir etkinlik yapılmadığını ve bazı özel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmadığını söyledi.