TBF'nin sitesinde açıklamalarına yer verilen Türkoğlu, "2003'ten sonra ilk kez bir milli oyuncumuzun WNBA'de yer alması bizi çok gururlandırıyor. Sezonu Avrupa Ligi de dahil olmak üzere dört kupayla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding ve A Milli Takım oyuncumuz Sevgi'nin başarılı performansı WNBA radarına girmesine vesile oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcunun Türk kadınını ABD'de temsil etmesinden gurur duyduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Sevgi ile devam eden WNBA'de yer alma süreci umarım tüm kadın basketbolcularımıza ilham olur." ifadelerini kullandı.

Sevgi Uzun ise transferiyle ilgili "Öncelikle başından beri olan sonsuz desteğiniz, inancınız ve sevginiz için çok teşekkür ediyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Burada olup Türkiye'yi ve Türk basketbolunu temsil etmekten dolayı çok gururluyum. Umarım çok güzel bir sezon geçirip sizleri gururlandırmaya devam ederim." değerlendirmesinde bulundu.