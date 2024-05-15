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Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verildi. 130 kişinin gözaltına alındığı ve 60'tan fazla güvenlik görevlisinin yaralandığı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin kararın, 16.30'da toplanacak Bakanlar Kurulunda görüşülmesini isteyen Macron ayrıca, hükümete Ada'nın siyasi temsilcilerini diyalog için Paris'e çağırması talimatı verdi.

Macron, dünden bu yana şiddetini artıran olaylarda 3 kişinin ölümünden ve 1 jandarmanın yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Ada'daki şiddet olaylarını kontrol altına almaya çalışan güvenlik güçlerini gösterdikleri çabadan dolayı takdir eden Macron, Yeni Kaledonya halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Elysee Sarayından, Yeni Kaledonya 'daki duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Macron'un Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile toplantısının ardından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

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