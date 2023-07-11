Ankara

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore’nin başlattığı proje, yüksek verimli pirinç türleri, tarım makineleri ve gerekli imkanların 8 Afrika ülkesine temin edilmesini kapsıyor.

Güney Kore Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, projeyi yürürlüğe koymak için Senegal, Gambiya, Gine, Gana, Kamerun, Uganda, Kenya ve Gine-Bissau olmak üzere 8 Afrika ülkesi ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın hedefleri arasında az gelişmiş bu 8 ülkedeki yaklaşık 30 milyon insan için yeterince gıda sağlanması bulunuyor. Bu hedefe ulaşılması için bu sene 2 bin ton pirinç üretilmesi gerektiğini, bunun sonucunda da 2027'ye kadar her sene 10 bin tondan fazla pirinç üretileceğini aktaran Güney Kore, “K-Pirinç kuşağı” kapsamında sürdürülebilir gıda güvencesine yönelik adımlar atmayı planlıyor.

Güney Kore Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Chung Hwang-keun, düzenlediği basın toplantısında, "Bu proje, sadece Afrika’daki gıda krizini çözmekle kalmayacak, bu ülkelerin tarım endüstrisi ve ekonomilerini geliştirecek. Ayrıca dünyanın sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılmasına da katkıda bulunacak." diyerek projenin önemini vurguladı.

Chung Hwang-keun, proje kapsamında gıda güvencesi için yapacakları işbirliği üzerine konuşmak için geçen ay Gine ve Gine-Bissau’yu ziyaret etmişti.

AA