Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 385 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 466 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda 785 bin 334 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 68 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,6 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı, 466 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.