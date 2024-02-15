Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 965 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 227 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 953 bin 612 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 413 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 60 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 883 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.