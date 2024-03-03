Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 471 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 924 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 440 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 23,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,4 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 746 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 187 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.