Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 851 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 959 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 916 bin 162 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 517 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 25,7 payla ithal doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,9 ile ithal kömür ve yüzde 14,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 225 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 590 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.