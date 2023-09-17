Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 847 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 879 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 320 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 328 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 356 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 367 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA