Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 440 megavatsaatle saat 12.00’de, en düşük tüketim ise 28 bin 945 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 854 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 12 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,5 ile doğal gaz santralleri, yüzde 13,5 ile linyit kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 506 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 999 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.