Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 95 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 900 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 890 bin 773 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 453 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 15,8 ile doğal gaz hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 837 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 517 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.