Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 86 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 605 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 906 bin 370 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 448 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile doğal gaz santralleri, yüzde 20 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 861 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 794 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.